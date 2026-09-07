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Polityka

Premier złamał prawo? Opozycja skieruje zawiadomienie do prokuratury

Europoseł PiS Jacek Ozdoba poinformował, że jego ugrupowanie skieruje do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Donalda Tuska. Chodzi o ujawnienie zeznań ze śledztwa ws. Zondacrypto w czasie piątkowego posiedzenia Sejmu.

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Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, Janusz Jaskółka)

W czasie piątkowej debaty przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach premier Donald Tusk posłużył się w Sejmie materiałami z prokuratorskiego śledztwa w sprawie Zondacrypto. Szef rządu cytował zeznania jednego ze świadków, mające obciążać byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. W ocenie polityków Prawa i Sprawiedliwości, premier mógł złamać prawo. Do wystąpienia Donalda Tuska odniósł się w programie „Tłit” Wirtualnej Polski europoseł Jacek Ozdoba. 

- „Panie redaktorze, zacznę od tego, że przypomina mi się taka siatka z Biedronki, gdzie jeden z podejrzanych czy ktoś tam zeznał, że miał dać pieniądze, a te pieniądze następnie miały trafić do rodziny Donalda Tuska. Ja w to nie wierzę”

- powiedział, wskazując na wątpliwą wiarygodność zeznań cytowanych przez premiera.

Oskarżenia pod adresem posła Ziobry uznał za „kompletny absurd”.

- „Wymyślił Giertych, że będzie krył Przemysława Krala, że być może będzie namawiał prezydenta, że może ułaskawi”

- stwierdził.

W przekonaniu eurodeputowanego, premier nie był uprawniony, by ujawniać materiały ze śledztwa.

- „Premier został w tej sprawie załadowany na minę przez Prokuratora Generalnego”

- ocenił.

Zapowiedział, że jego ugrupowanie skieruje w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

- „Dzisiaj będzie. (...) Nie chcę uprzedzać pewnych faktów”

- powiedział.

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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