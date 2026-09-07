Jaki: Tusk chce szybko przejąć TK i załatwić trzy sprawy

„Nigdy nie było tak, nigdy, że członek rządu bezpośrednio przechodzi do sądu konstytucyjnego” – mówi Patryk Jaki.

Dalej zaznacza, że Donaldowi Tuskowi chodzi o „załatwienie” trzech najważniejszych spraw. Wymienia, że pierwszą z nich jest legalizacja „małżeństw” homoseksualnych i umożliwienia im adopcji dzieci:

„Zresztą już próbują to robić. Trybunał ma to klepnąć ostatecznie”.

Druga sprawa to według europosła kwestia „klepnięcia” wszystkich nowych rozwiązań klimatycznych. Przypomniał:

„[…] obecnie jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego nie chcą publikować, który każe wyrzucić ETS. Chcą to naprawić”.

Dalej stwierdził, że trzecią sprawą jest ograniczenie uprawnień prezydenta, czego jak mówi – rządzący jako specjalnie nie ukrywają. Tu wskazał na kwestię nowego budżetu europejskiego czy nominacji ambasadorskich i generalskich:

„I po prostu jeżeli oni chcą ograniczyć uprawnienia prezydenta, to tak naprawdę ograniczają uprawnienia demokracji, bo to wy w demokracji zdecydowaliście, że prezydent ma prawo weta”.

Nagranie można zobaczyć poniżej: