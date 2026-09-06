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Uwaga

„Niezidentyfikowany obiekt”. Pilny komunikat polskiego wojska

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o działaniach związanych z podejrzeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt, nadlatujący z kierunku Białorusi.

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Fot. Julian Herzog za: Wikipedia CC BY 4.0 (zdjęcie ilustracyjne)
Fot. Julian Herzog za: Wikipedia CC BY 4.0 (zdjęcie ilustracyjne)

- „Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, prowadzi czynności sprawdzające”

- czytamy w komunikacie.

W rejon skierowano wojskowy śmigłowiec, który weryfikuje zapisy systemów radiolokacyjnych. 

- „Prowadzone działania mają na celu potwierdzenie charakteru zarejestrowanego obiektu oraz wykluczenie m. in. możliwości, że zarejestrowany sygnał był efektem zjawisk lub anomalii meteorologicznych”

- wyjaśniono.

- „Informujemy jednocześnie, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy”

- dodano.

DO RSZ zapewnia, że „sytuacja jest na bieżąco monitorowana” i zapowiada przekazanie kolejnych informacji po zakończeniu weryfikacji oraz potwierdzeniu wszystkich szczegółów. 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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