- „Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, prowadzi czynności sprawdzające”

- czytamy w komunikacie.

W rejon skierowano wojskowy śmigłowiec, który weryfikuje zapisy systemów radiolokacyjnych.

- „Prowadzone działania mają na celu potwierdzenie charakteru zarejestrowanego obiektu oraz wykluczenie m. in. możliwości, że zarejestrowany sygnał był efektem zjawisk lub anomalii meteorologicznych”

- wyjaśniono.

- „Informujemy jednocześnie, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy”

- dodano.

DO RSZ zapewnia, że „sytuacja jest na bieżąco monitorowana” i zapowiada przekazanie kolejnych informacji po zakończeniu weryfikacji oraz potwierdzeniu wszystkich szczegółów.