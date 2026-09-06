Opublikowane w mediach społecznościowych nagranie wykonał pracownik firmy transportowej, który z samochodu zauważył czarnoskórego mężczyznę atakującego kobietę przy ul. Krakowskiej.

- „Czarnoskóry mężczyzna napier…a Polkę w Warszawie, dzwonię na 112. Tak ją liściował przed chwilą, że głowa mała”

- słyszymy kierowcę na nagraniu.

Następnie agresywny cudzoziemiec podbiegł do samochodu. „Możesz powiedzieć każdemu kim jestem” – zwrócił się do nagrywającego, po czym kilka razy uderzył w drzwi pojazdu i odszedł, pokazując środkowe palce.

Na kolejnym nagraniu kierowca rozmawia z zaatakowaną kobietą, która wyjaśnia, że zajmuje się agresorem „od strony terapeutycznej”. W tym czasie na nagraniu widać, jak napastnik uzbraja się w metalowy słupek.

- „Już jest pod kontrolą, ja dlatego z nim spaceruje. Już się nic nie wydarzy, może pan spokojnie do domu jechać”

- zapewnia kobieta.

Tymczasem obcokrajowiec założył sobie słupek na ramię i kazał kierowcy się „odpi***”. Kobieta zaczęła nalegać, by kierowca odjechał. Ten jednak oznajmił, że zaczeka na przyjazd wezwanej policji.