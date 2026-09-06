Media obiegły wczoraj informacje na temat zatrzymania marszałka województwa lubelskiego w ramach śledztwa dot. Zondacrypto. Informacje o związanym z PiS polityku, mającym mieć związek z aferą, miały być kolejnym uderzeniem w opozycję. Okazały się jednak fake newsem. Robert Zieliński z TVN24 i Szymon Jadczak z WP przeprosili za publikacje nieprawdziwych informacji. Tymczasem portal Niezależna.pl zwraca uwagę na artykuł, który wczoraj o 21.43 pojawił się na portalu Gazeta.pl.

- „Prokuratura potwierdziła informacje o zatrzymaniu Jarosława S. Media ustaliły, że marszałek województwa lubelskiego wywierał presję na Przemysława Krala, by ten wypłacił mu pieniądze z giełdy kryptowalut Zondacrypto”

- czytamy.

Cała sprawa w ocenie wielu komentatorów może być czymś więcej niż zwykłą „kaczką dziennikarską”.

- „Tak wygląda operacja medialno-polityczna reżimu Donalda Tuska. Teksty napisane przed zatrzymaniem i wrzucone o określonej godzinie. Ale coś nie pykło i manipulacja wyszła na jaw”

- napisał szef wydawców TV Republika Jarosław Olechowski.