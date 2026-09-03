Nazywany „królem kryptowalut” założyciel giełdy BiBay, która później została nazwana Zondacrypto, Sylwester Suszek zaginął w marcu 2022 roku. Na antenie Polsat News wystąpiła wczoraj jego siostra, która została zapytana o postawę posła Romana Giertycha, który reprezentuje Przemysława Krala.

- „Pan Roman Giertych w 2025 roku około listopada chciał reprezentować mnie w moich sprawach przeciwko panu Mańkowi, czyli Marianowi W. i Przemysławowi Kralowi”

- zdradziła Nicole Suszek.

- „Dla mnie jest to sprawa śmieszna, ponieważ pan Giertych chciał wyciągnąć ode mnie informacje na temat pana Przemysława Krala, a dzisiaj reprezentuje pana Krala. Wydaje mi się, że po prostu pan Roman Giertych ma swoje jakieś tam ukryte działania, które będą działały na jego sposobność i na to, jakie on ma znaczenie, powiedzmy, w naszym rządzie”

- dodała.

Podkreśliła, że pytanie o Romana Giertycha w tej sprawie jest istotne.

- „Dziękuję, że pan w ogóle zadał takie pytanie i że wreszcie ludzie otworzą oczy, że pan Roman Giertych nie jest taką osobą, której można zaufać, bo za każdym razem jest on osobą bardzo kontrowersyjną i zawsze pojawia się tam, gdzie jest bardzo wielki rozgłos”

- stwierdziła.

Giertych: To konfabulacje

O wypowiedź siostry Sylwestra Suszka dziennikarze zapytali dziś posła Giertycha.

- „Rozmawiałem z nią 10 minut ogólnej rozmowy, w której poinformowałem, że nie mogę jej reprezentować. Tyle, co pamiętam z tej rozmowy. Reszta, myślę, że to jest konfabulacja”

- przekonywał parlamentarzysta.

Jeden z dziennikarzy zauważył, że w odpowiedzi na kontrowersje wywołane przyjęciem przez niego sprawy Krala zaznaczał, iż adwokat nie może odmówić klientowi.

- „Miałem poważny powód. To już jest niestety objęte tajemnicą”

- zbył temat Giertych.