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Gdańsk: Pociąg zderzył się z ciężarówką

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś na przejeździe kolejowym przy ul. Niegowskiej w Gdańsku. Pociąg relacji Gdynia-Zielona Góra zderzył się z samochodem ciężarowym. Ranny został kierowca ciężarówki, który trafił do szpitala. Lekkie obrażenia odniosło też kilku pasażerów i maszynista.

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Fot. screenshot: X.com (@PiotrMalepszak)
Fot. screenshot: X.com (@PiotrMalepszak)

Na miejsce wypadku skierowano siedem zastępów straży pożarnej, w tym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Technicznego Gdańsk. Na miejscu działało też pięć zespołów ratownictwa medycznego. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ciężko ranny. Najbardziej ucierpiał kierowca ciężarówki, który przytomny został przetransportowany do szpitala. 

Przyczyny zdarzenia ustali policja. Na czas usuwania skutków wypadku wstrzymano ruch kolejowy w obu kierunkach. 

Nagranie ze zdarzenia

Podsekretarz stany w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak opublikował w mediach społecznościowych nagranie ze zdarzenia.

 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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