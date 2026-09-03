Na miejsce wypadku skierowano siedem zastępów straży pożarnej, w tym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Technicznego Gdańsk. Na miejscu działało też pięć zespołów ratownictwa medycznego. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ciężko ranny. Najbardziej ucierpiał kierowca ciężarówki, który przytomny został przetransportowany do szpitala.

Przyczyny zdarzenia ustali policja. Na czas usuwania skutków wypadku wstrzymano ruch kolejowy w obu kierunkach.

Nagranie ze zdarzenia

Podsekretarz stany w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak opublikował w mediach społecznościowych nagranie ze zdarzenia.