O ruchu prokuratury poinformowała dziś rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak.

- „W postępowaniu prowadzonym przez Zespół do spraw zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 roku (...), prokurator zwrócił się Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenia jego przesłuchania w charakterze świadka”

- przekazała.

Do sprawy odniósł się też prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

- „W śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania legalnie wybranych sędziów TK prokuratura przesłuchała już ponad 40 świadków i zabezpieczyła kluczowe dokumenty. Kolejnym, niezbędnym krokiem jest przesłuchanie Prezydenta RP”

- napisał na X.com.

- „Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu - bez uników i bez politycznych immunitetów od prawdy”

- dodał.

Prezydent odpowiada

O ruch prokuratury dziennikarze zapytali samego prezydenta.

- „Myślę, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości. Ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchanie i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście”

- oświadczył Karol Nawrocki.

- „Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni. Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby czy prób przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego”

- dodał.