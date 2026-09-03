Sprawa Krala. Giertych wprost o „intencjach politycznych”

Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych podjął się wspólnie z mec. Jackiem Duboisem obrony szefa upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto, Przemysława Krala. Jego zaangażowanie w tę sprawę jako adwokata wywołało szerokie kontrowersje, bo wcześniej angażował się w nią jako polityk. Obóz władzy próbuje powiązać aferę wokół Zondacrypto z politykami opozycji i kreuje narrację, wedle której zeznania Krala mogą pogrążyć Prawo i Sprawiedliwość. O sprzeczność w łączeniu funkcji polityka i adwokata w tej sprawie dziennikarze zapytali samego Romana Giertycha.

- „Żeby komuś odmówić pomocy prawnej, to musimy mieć poważne powody. W tej sprawie ja mam poważne powody, ale żeby nie odmówić, bo są zbieżne moje intencje o charakterze politycznym, czyli ujawnienie prawdy oraz zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonych z interesami mojego klienta”

- wypalił parlamentarzysta.