Dynie faszerowane mięsem mielonym są sycącym posiłkiem na obiad lub kolację na ciepło. Do ich przygotowania najlepiej użyć dyni Hokkaido, która ma zwarty miąższ, a jej skórka nadaje się do jedzenia. Przygotowana przez nas dynia faszerowana ma lekko orientalny smak, gdyż jako przypraw użyliśmy tych, które kojarzą się z kuchnią Indii. Dynie faszerowane mięsem mielonym są bardzo sycącym posiłkiem, każde z nas najadło się połówką jednej dyni.

Składniki na dynie faszerowane mięsem mielonym

2 dynie Hokkaido (po ok. 1 kg)

500 g mięsa mielonego

300 g pieczarek

1 duża cebula

300 g ziemniaków

1 marchewka

1 pietruszka

250 ml przecieru pomidorowego

2 łyżeczki curry

1/2 łyżeczki kminku mielonego

czubek łyżeczki kardamonu

czubek łyżeczki pieprzu cayenne

1/2 łyżeczki imbiru mielonego

1/2 łyżeczki kolendry

1 łyżka oliwy

sól, pieprz do smaku

olej do smażenia

Wykonanie

Dynie umyć, odciąć górę, wydrążyć pestki i miękki środek. Do każdej wlać 1/2 łyżki oliwy, oprószyć solą oraz pieprzem.

W moździerzu rozgnieść ziarenka kolendry, wsypać pozostałe przyprawy, wymieszać.

Cebulę obrać, pokroić w kostkę, wsypać na patelnię, zeszklić na oleju.

W tym czasie umyć i pokroić w kostkę pieczarki, dorzucić je do zeszklonej cebuli. Dodać łyżeczkę przypraw, posolić i popieprzyć do smaku. Smażyć, aż woda z pieczarek odparuje, przełożyć na głęboki talerz.

Na tej samej patelni zesmażyć mięso mielone, pod koniec dodać przecier pomidorowy, jeszcze chwilę smażyć, aby przecier się zredukował. Posolić do smaku, wymieszać z pieczarkami i cebulą.

Marchewkę, pietruszkę i ziemniaki obrać, umyć, pokroić w drobną kostkę.

Na nową patelnię wsypać pozostałe przyprawy, chwilę podsmażać na małym ogniu. Następnie wlać olej, lekko go rozgrzać, wsypać marchewkę i pietruszkę, smażyć 3 minuty, często mieszając. Dosypać ziemniaki, smażyć 10-15 minut, aż ziemniaki będą miękkie.

Piekarnik rozgrzać do 200oC (z termoobiegiem). Blachę z piekarnika wyłożyć papierem do pieczenia, ułożyć na niej dynie otworem do góry, piec przez 20 minut.

Na dno tak przygotowanych dyń wyłożyć część mięsa mielonego z pieczarkami, do każdej dodać po połowie ziemniaków, rozłożyć pozostałe mięso. Przykryć odciętymi górami dyni, wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180oC, piec z termoobiegiem ok. 40 minut – aż dynie będą miękkie.

Dynie faszerowane mięsem mielonym podawać od razu po upieczeniu.