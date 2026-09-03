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Kuchnia i przepisy

Dynie z farszem wchodzą marszem...

Dynie faszerowane mięsem mielonym są sycącym posiłkiem na obiad lub kolację na ciepło. Do ich przygotowania najlepiej użyć dyni Hokkaido, która ma zwarty miąższ, a jej skórka nadaje się do jedzenia. Przygotowana przez nas dynia faszerowana ma lekko orientalny smak, gdyż jako przypraw użyliśmy tych, które kojarzą się z kuchnią Indii. Dynie faszerowane mięsem mielonym są bardzo sycącym posiłkiem, każde z nas najadło się połówką jednej dyni.

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Dynie z farszem
Dynie z farszem · fot. Screenshot - kuchnialidla.pl

Dynie faszerowane mięsem mielonym są sycącym posiłkiem na obiad lub kolację na ciepło. Do ich przygotowania najlepiej użyć dyni Hokkaido, która ma zwarty miąższ, a jej skórka nadaje się do jedzenia. Przygotowana przez nas dynia faszerowana ma lekko orientalny smak, gdyż jako przypraw użyliśmy tych, które kojarzą się z kuchnią Indii. Dynie faszerowane mięsem mielonym są bardzo sycącym posiłkiem, każde z nas najadło się połówką jednej dyni.

Składniki na dynie faszerowane mięsem mielonym

  • 2 dynie Hokkaido (po ok. 1 kg)
  • 500 g mięsa mielonego
  • 300 g pieczarek
  • 1 duża cebula
  • 300 g ziemniaków
  • 1 marchewka
  • 1 pietruszka
  • 250 ml przecieru pomidorowego
  • 2 łyżeczki curry
  • 1/2 łyżeczki kminku mielonego
  • czubek łyżeczki kardamonu
  • czubek łyżeczki pieprzu cayenne
  • 1/2 łyżeczki imbiru mielonego
  • 1/2 łyżeczki kolendry
  • 1 łyżka oliwy
  • sól, pieprz do smaku
  • olej do smażenia

Wykonanie

Dynie umyć, odciąć górę, wydrążyć pestki i miękki środek. Do każdej wlać 1/2 łyżki oliwy, oprószyć solą oraz pieprzem.

W moździerzu rozgnieść ziarenka kolendry, wsypać pozostałe przyprawy, wymieszać.

Cebulę obrać, pokroić w kostkę, wsypać na patelnię, zeszklić na oleju.

W tym czasie umyć i pokroić w kostkę pieczarki, dorzucić je do zeszklonej cebuli. Dodać łyżeczkę przypraw, posolić i popieprzyć do smaku. Smażyć, aż woda z pieczarek odparuje, przełożyć na głęboki talerz.

Na tej samej patelni zesmażyć mięso mielone, pod koniec dodać przecier pomidorowy, jeszcze chwilę smażyć, aby przecier się zredukował. Posolić do smaku, wymieszać z pieczarkami i cebulą.

Marchewkę, pietruszkę i ziemniaki obrać, umyć, pokroić w drobną kostkę.

Na nową patelnię wsypać pozostałe przyprawy, chwilę podsmażać na małym ogniu. Następnie wlać olej, lekko go rozgrzać, wsypać marchewkę i pietruszkę, smażyć 3 minuty, często mieszając. Dosypać ziemniaki, smażyć 10-15 minut, aż ziemniaki będą miękkie.

Piekarnik rozgrzać do 200oC (z termoobiegiem). Blachę z piekarnika wyłożyć papierem do pieczenia, ułożyć na niej dynie otworem do góry, piec przez 20 minut.

Na dno tak przygotowanych dyń wyłożyć część mięsa mielonego z pieczarkami, do każdej dodać po połowie ziemniaków, rozłożyć pozostałe mięso. Przykryć odciętymi górami dyni, wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180oC, piec z termoobiegiem ok. 40 minut – aż dynie będą miękkie.

Dynie faszerowane mięsem mielonym podawać od razu po upieczeniu.

Źródło: Źródło: niecodziennikpary.pl

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