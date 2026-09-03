Powód wezwania wyjaśnił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

– Chcemy wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej. Bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu – powiedział podczas konferencji z okazji 35. rocznicy utworzenia Trójkąta Weimarskiego.

Polska reaguje na działania Rosji w Niemczech

Sikorski poparł działania Berlina podjęte po serii incydentów, które niemieckie władze wiążą z Rosją.

– Za każdym razem, jak zamykałem konsulat, to mówiłem: zrobicie kolejny atak, zamkniemy kolejny konsulat – stwierdził szef polskiej dyplomacji.

Zapowiedział też dalsze sankcje wobec Moskwy.

– Negocjujemy w tej chwili kolejny pakiet sankcji. Na liście podmiotów objętych sankcjami będzie ponad 1600 firm i osób, które są związane z rosyjską agresją na Ukrainę – powiedział.

Jak czytamy, polskie działania są reakcją na sytuację w Niemczech, gdzie tamtejsze władze oskarżyły Rosję o próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku. Berlin zapowiedział m.in. zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz Rosyjskiego Domu w Berlinie.

Moskwa odrzuca te zarzuty. Władimir Putin określił niemieckie działania jako „poważny błąd” i podważył przedstawiane przez Berlin dowody.