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Kuchnia i przepisy

Sycąca zupa z soczewicy – zdrowy i rozgrzewający posiłek na zimny dzień

Zupa z czerwonej soczewicy to idealne danie na chłodne dni – sycące, aromatyczne i pełne wartości odżywczych. Soczewica jest doskonałym źródłem białka roślinnego, błonnika i żelaza, a dodatek warzyw i przypraw sprawia, że potrawa jest nie tylko zdrowa, ale i wyjątkowo smaczna. To szybkie i proste danie, które można przygotować w mniej niż 40 minut!

2 min czytania
Zupa z soczewicy
Zupa z soczewicy · fot. Fot. Screenshot - YouTube (allegro Kuchnia).webp

Zupa z czerwonej soczewicy to idealne danie na chłodne dni – sycące, aromatyczne i pełne wartości odżywczych. Soczewica jest doskonałym źródłem białka roślinnego, błonnika i żelaza, a dodatek warzyw i przypraw sprawia, że potrawa jest nie tylko zdrowa, ale i wyjątkowo smaczna. To szybkie i proste danie, które można przygotować w mniej niż 40 minut!

Składniki:

  • 1 szklanka czerwonej soczewicy
  • 1 marchewka (starta na tarce)
  • 1 cebula (posiekana)
  • 2 ząbki czosnku (drobno posiekane)
  • 1 puszka krojonych pomidorów
  • 1 litr bulionu warzywnego
  • 1 łyżeczka kurkumy
  • 1 łyżeczka mielonego kminu rzymskiego
  • 1/2 łyżeczki ostrej papryki (opcjonalnie)
  • 1 łyżka oliwy z oliwek
  • Sól i pieprz do smaku
  • Natka pietruszki lub kolendra do posypania

Sposób przygotowania:

  1. W garnku rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę oraz czosnek.

  2. Dodaj startą marchewkę, kurkumę, kmin rzymski i paprykę, podsmaż przez minutę, mieszając.

  3. Wsyp przepłukaną soczewicę, dodaj pomidory i bulion, dopraw solą i pieprzem.

  4. Gotuj na małym ogniu przez około 25 minut, aż soczewica zmięknie.

  5. Możesz lekko zmiksować zupę blenderem dla kremowej konsystencji lub pozostawić ją w wersji klasycznej.

  6. Podawaj gorącą, posypaną natką pietruszki lub kolendrą.

Właściwości zdrowotne:

  • Czerwona soczewica – bogata w błonnik, poprawia trawienie i pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi.
  • Kurkuma – ma działanie przeciwzapalne i wzmacnia odporność.
  • Kmin rzymski – wspomaga trawienie i reguluje metabolizm.
  • Pomidory – źródło likopenu, który działa jako silny przeciwutleniacz, chroniący serce i skórę.
  • Czosnek i cebula – wspierają odporność i mają działanie antybakteryjne.

To danie jest nie tylko zdrowe, ale również pożywne i łatwe do przygotowania. Smacznego! 🍲

Źródło: mp/Z internetu, fronda.pl

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