Zupa z czerwonej soczewicy to idealne danie na chłodne dni – sycące, aromatyczne i pełne wartości odżywczych. Soczewica jest doskonałym źródłem białka roślinnego, błonnika i żelaza, a dodatek warzyw i przypraw sprawia, że potrawa jest nie tylko zdrowa, ale i wyjątkowo smaczna. To szybkie i proste danie, które można przygotować w mniej niż 40 minut!
Składniki:
- 1 szklanka czerwonej soczewicy
- 1 marchewka (starta na tarce)
- 1 cebula (posiekana)
- 2 ząbki czosnku (drobno posiekane)
- 1 puszka krojonych pomidorów
- 1 litr bulionu warzywnego
- 1 łyżeczka kurkumy
- 1 łyżeczka mielonego kminu rzymskiego
- 1/2 łyżeczki ostrej papryki (opcjonalnie)
- 1 łyżka oliwy z oliwek
- Sól i pieprz do smaku
- Natka pietruszki lub kolendra do posypania
Sposób przygotowania:
W garnku rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę oraz czosnek.
Dodaj startą marchewkę, kurkumę, kmin rzymski i paprykę, podsmaż przez minutę, mieszając.
Wsyp przepłukaną soczewicę, dodaj pomidory i bulion, dopraw solą i pieprzem.
Gotuj na małym ogniu przez około 25 minut, aż soczewica zmięknie.
Możesz lekko zmiksować zupę blenderem dla kremowej konsystencji lub pozostawić ją w wersji klasycznej.
Podawaj gorącą, posypaną natką pietruszki lub kolendrą.
Właściwości zdrowotne:
- Czerwona soczewica – bogata w błonnik, poprawia trawienie i pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi.
- Kurkuma – ma działanie przeciwzapalne i wzmacnia odporność.
- Kmin rzymski – wspomaga trawienie i reguluje metabolizm.
- Pomidory – źródło likopenu, który działa jako silny przeciwutleniacz, chroniący serce i skórę.
- Czosnek i cebula – wspierają odporność i mają działanie antybakteryjne.
To danie jest nie tylko zdrowe, ale również pożywne i łatwe do przygotowania. Smacznego! 🍲
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