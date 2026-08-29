Zupa z czerwonej soczewicy to idealne danie na chłodne dni – sycące, aromatyczne i pełne wartości odżywczych. Soczewica jest doskonałym źródłem białka roślinnego, błonnika i żelaza, a dodatek warzyw i przypraw sprawia, że potrawa jest nie tylko zdrowa, ale i wyjątkowo smaczna. To szybkie i proste danie, które można przygotować w mniej niż 40 minut!

Składniki:

1 szklanka czerwonej soczewicy

1 marchewka (starta na tarce)

1 cebula (posiekana)

2 ząbki czosnku (drobno posiekane)

1 puszka krojonych pomidorów

1 litr bulionu warzywnego

1 łyżeczka kurkumy

1 łyżeczka mielonego kminu rzymskiego

1/2 łyżeczki ostrej papryki (opcjonalnie)

1 łyżka oliwy z oliwek

Sól i pieprz do smaku

Natka pietruszki lub kolendra do posypania

Sposób przygotowania:

W garnku rozgrzej oliwę i zeszklij cebulę oraz czosnek. Dodaj startą marchewkę, kurkumę, kmin rzymski i paprykę, podsmaż przez minutę, mieszając. Wsyp przepłukaną soczewicę, dodaj pomidory i bulion, dopraw solą i pieprzem. Gotuj na małym ogniu przez około 25 minut, aż soczewica zmięknie. Możesz lekko zmiksować zupę blenderem dla kremowej konsystencji lub pozostawić ją w wersji klasycznej. Podawaj gorącą, posypaną natką pietruszki lub kolendrą.

Właściwości zdrowotne:

Czerwona soczewica – bogata w błonnik, poprawia trawienie i pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi.

Kurkuma – ma działanie przeciwzapalne i wzmacnia odporność.

Kmin rzymski – wspomaga trawienie i reguluje metabolizm.

Pomidory – źródło likopenu, który działa jako silny przeciwutleniacz, chroniący serce i skórę.

Czosnek i cebula – wspierają odporność i mają działanie antybakteryjne.

To danie jest nie tylko zdrowe, ale również pożywne i łatwe do przygotowania. Smacznego! 🍲