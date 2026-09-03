Ks. Janusz Chyła: Rządzą nami spadkobiercy komunistów

Poza wprowadzeniem edukacji zdrowotnej, Barbara Nowacka priorytetem swojego urzędowania na fotelu ministra edukacji narodowej uczyniła walkę z lekcjami religii w polskiej szkole. Minister wprowadziła nakaz umieszczania lekcji religii przed lub po innych zajęciach szkolnych, zdecydowała o redukcji nauczania religii do godziny tygodniowo, wprowadziła możliwość łączenia na te zajęcia uczniów różnych roczników i usunęła ocenę z religii ze średniej ocen. Tak agresywnej wojny wypowiedzianej religii w szkole nie powstydziliby się komuniści. Do wojny prowadzonej przez minister Nowacką odniósł się w mediach społecznościowych ks. dr Janusz Chyła.

- „Jak długo to jeszcze potrwa? Czy w Polsce nie może być normalnie?”

- zastanawia się duchowny.

- „Rządzą nami spadkobiercy komunistów, dla których kultura, tożsamość i dziedzictwo narodu niewiele (nic?) nie znaczą”

- podkreśla.