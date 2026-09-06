Wysłannicy prezydenta Stanów Zjednoczonych, Steve Witkoff i Jared Kushner spotkali się wczoraj w Moskwie z Władimirem Putinem, z którym rozmawiali o wojnie na Ukrainie. W krótkim komunikacie po tym spotkaniu Biały Dom poinformował, że „obie strony omówiły znaczące plany na następne kroki, o których poinformujemy w nadchodzących tygodniach”.

Kreml poinformował natomiast, że goście z USA byli skrupulatnie przygotowani.

- „Nie tylko potwierdzili swoje zwyczajowe zainteresowanie szybkim zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów na możliwe ścieżki dojścia do porozumienia”

- powiedział doradca Kremla Jurij Uszakow.

Stwierdził, że rozmowy były konstruktywne, niezwykle szczere oraz oparte na zaufaniu.

Po trzygodzinnej rozmowie z Władimirem Putinem wysłannicy amerykańskiego prezydenta zostali odwiezieni na lotnisko. Dziś odwiedzą Kijów, gdzie spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.