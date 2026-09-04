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Rosja

Chmury dymu i kolumna ognia. Ukraina uderzyła w Kraju Krasnodarskim

Minionej nocy ukraińskie siły przeprowadziły zmasowany atak powietrzny na cele wojskowe i energetyczne w rosyjskim Kraju Krasnodarskim. Uderzenia objęły m.in. dywizjon obrony przeciwlotniczej w miejscowości Sirius oraz skład ropy naftowej firmy Łukoil w pobliżu Soczi, gdzie wybuchły pożary widoczne z wielu kilometrów.

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Atak w okolicach Soczi
Atak w okolicach Soczi · fot. Zrzut ekranu via x.com - @Exilenova_plus

Niezależny rosyjski kanał „ASTRA” na Telegramie poinformował, że w miejscowości Sirius znajduje się system przeciwlotniczy S-300 lub S-400, a w wyniku ataku w jednostce wybuchł pożar.

Lokalne władze potwierdziły także uderzenie w infrastrukturę paliwową w rejonie Soczi. Na terenie zakładu należącego do Łukoilu wybuchł pożar, a świadkowie relacjonowali, że kolumnę ognia można było dostrzec z wielu kilometrów – relacjonuje rmf24.pl

 

 

Źródło: dam/rmf24.pl

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