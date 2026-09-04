Niezależny rosyjski kanał „ASTRA” na Telegramie poinformował, że w miejscowości Sirius znajduje się system przeciwlotniczy S-300 lub S-400, a w wyniku ataku w jednostce wybuchł pożar.

Lokalne władze potwierdziły także uderzenie w infrastrukturę paliwową w rejonie Soczi. Na terenie zakładu należącego do Łukoilu wybuchł pożar, a świadkowie relacjonowali, że kolumnę ognia można było dostrzec z wielu kilometrów – relacjonuje rmf24.pl