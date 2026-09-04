56-letni Płóciennik był poszukiwany od kilku dni. Ostatni raz widziano go 29 sierpnia w Lubniewicach.

– W kompleksie leśnym nad jeziorem Krzywe odnaleziono ciało poszukiwanego Witolda P. – przekazała Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

W poszukiwania zaangażowano duże siły

W działaniach uczestniczyli policjanci, strażacy, ratownicy WOPR i ochotnicy. Wykorzystywano m.in. śmigłowiec, drony z termowizją, sonary, quady i psa tropiącego.

– W działania zaangażowano znaczne siły i środki. Poszukiwania prowadzone są z lądu, wody oraz z powietrza – informowała wcześniej policja w Sulęcinie.

Witold Płóciennik pracował przy wielu znanych produkcjach filmowych i telewizyjnych, m.in. „Ikar. Legenda Mietka Kosza”, „Klangor”, „Stulecie Winnych”, „Ołowiane dzieci”, „Zieja”, „Święto ognia”, „Wymyk” i „Kruk”.