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Nie żyje Witold Płóciennik. Ciało operatora znaleziono po kilku dniach poszukiwań

Nie żyje Witold Płóciennik, ceniony operator filmowy i telewizyjny. Jego ciało odnaleziono w kompleksie leśnym nad jeziorem Krzywe – potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim.

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Witold Płóciennik nie żyje
Witold Płóciennik nie żyje · fot. Screenshot - YouTube/Fundacja OFF CAMERA

56-letni Płóciennik był poszukiwany od kilku dni. Ostatni raz widziano go 29 sierpnia w Lubniewicach.

– W kompleksie leśnym nad jeziorem Krzywe odnaleziono ciało poszukiwanego Witolda P. – przekazała Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

W poszukiwania zaangażowano duże siły

W działaniach uczestniczyli policjanci, strażacy, ratownicy WOPR i ochotnicy. Wykorzystywano m.in. śmigłowiec, drony z termowizją, sonary, quady i psa tropiącego.

– W działania zaangażowano znaczne siły i środki. Poszukiwania prowadzone są z lądu, wody oraz z powietrza – informowała wcześniej policja w Sulęcinie.

Witold Płóciennik pracował przy wielu znanych produkcjach filmowych i telewizyjnych, m.in. „Ikar. Legenda Mietka Kosza”, „Klangor”, „Stulecie Winnych”, „Ołowiane dzieci”, „Zieja”, „Święto ognia”, „Wymyk” i „Kruk”.

Źródło: mp/Polsat News, RMF24, Fronda.pl

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