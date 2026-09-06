W ramach śledztwa dot. Zondacrypto wczoraj po południu zatrzymany został Roman Ż. Wedle ustaleń PAP, to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, która później zmieniła nazwę na Zondacrypto. O zatrzymaniu poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

- „W śledztwie dot. ZondaCrypto na polecenie prokuraury funkcjonariusze CBZC i Policji zatrzymali Romana Ż. Przeprowadzono przeszukania, a także zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności ZondaCrypto. Roman Ż. zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PZ w Katowicach w celu ogłoszenia zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Więcej informacji po zakończeniu czynności”

- napisał na portalu X.

Szef KPRP: bogaty materiał na obszerne postępowanie karne

Na wpis ministra Żurka zareagował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który zwraca uwagę, że obecne działania wymiaru sprawiedliwości zaprzeczają tezie rządzących, wedle których do rozwiązania sprawy Zondacrypto konieczna była ustawa o kryptowalutach.

- „Niesłychane, tymi działaniami pan Waldemar Żurek i ta ekipa rządowa twardo potwierdzają, że miałem pełną rację kiedy 5 grudnia 2025 r. mówiłem im w Sejmie, że posiadają instrumenty prawne w postaci przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego, a także ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pozwalające na skuteczne ściganie sprawców i zwalczanie przestępstw na rynku kryptoaktywów”

- zauważył.

Minister zwrócił się bezpośrednio do szefa resortu sprawiedliwości.

- „Panie Żurek dlaczego zatem śledztwo w sprawie ZondaCrypto wszczęliście dopiero 17 kwietnia 2026 r. po ponad 4 miesiącach od grudniowego niejawnego posiedzenia Sejmu i dlaczego za waszych rządów umorzono dwa wcześniejsze śledztwa w sprawie Zondy - jedno w 2024 r., a drugie w 2025 r.?”

- pyta szef KPRP.

Zapewnił, że „po zmianie władzy, będzie bogaty materiał na obszerne postępowanie karne wobec rządzących, którzy mieli informacje i instrumenty, żeby ścigać przestępców z rynku kryptowalut ale zamiast to robić i dbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków, woleli bić polityczną pianę”.

- „PS. Zatem mimo braku ustawy o kryptoaktywach można działać. Gdyby jednak premier Donald Tusk zdecydował się zrezygnować z przedkładania z uporem maniaka kolejny raz tej samej ustawy i przy kolejnym projekcie uwzględnił słuszne uwagi Prezydenta Nawrockiego, to na najbliższym posiedzeniu Sejmu można uchwalić także ustawę o rynku kryptoaktywów, którą Prezydent podpisze”

- dodał.