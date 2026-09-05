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Coraz mniej uchodźców z Ukrainy w Polsce. Eurostat pokazuje wyraźny spadek

Liczba obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową w Polsce nadal maleje – wynika z najnowszych danych Eurostatu. W lipcu było ich 953,1 tys., czyli o ponad 8 tys. mniej niż miesiąc wcześniej.

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Flagi Ukrainy i Polski
Flagi Ukrainy i Polski · fot. Screenshot - YouTube

W skali roku spadek jest jeszcze wyraźniejszy. W lipcu 2025 roku ochroną czasową w Polsce objętych było 993,6 tys. Ukraińców, co oznacza zmniejszenie tej liczby o około 40 tys. osób.

Polska nadal druga w Unii Europejskiej

Mimo spadku Polska pozostaje jednym z głównych krajów przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Osoby objęte ochroną czasową w naszym kraju stanowią około 21–22 proc. wszystkich ukraińskich uchodźców posiadających taki status w Unii Europejskiej.

Pierwsze miejsce zajmują obecnie Niemcy, gdzie – według danych Eurostatu – przebywa około 1,29 mln obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową. W Czechach jest ich około 381 tys., w Hiszpanii 270 tys., w Rumunii 219 tys., a na Słowacji 149 tys.

Dane pokazują, że choć Polska nadal należy do państw najmocniej obciążonych skutkami migracyjnymi wojny, liczba uchodźców pozostających w kraju stopniowo się zmniejsza.

Źródło: mp/Eurostat, Fronda.pl

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