– W związku z tym zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala obecnie na zakończenie postępowania – przekazała PAP zastępca prokuratora rejonowego w Gorlicach Arleta Osikowicz.
Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów
Yurii K. usłyszał zarzuty dotyczące czynnej napaści na policjantów i pracowników ochrony, kierowania gróźb karalnych wobec uczestników imprezy oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała u jednego z nich. Za zarzucane czyny grozi mu do 10 lat więzienia.
Według ustaleń śledczych do zdarzenia doszło 16 lipca podczas Łemkowskiej Watry. Podejrzany miał być nietrzeźwy, wyciągnąć nóż i grozić nim uczestnikom wydarzenia. W czasie interwencji miał zaatakować ochroniarzy, a następnie wymachiwać nożem w kierunku policjantów.
Jeden z pracowników ochrony został trzykrotnie ugodzony nożem – w udo, rękę i plecy – i trafił do szpitala.
Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale wyjaśniał, że nie pamięta dokładnie przebiegu zdarzenia i nie potrafi wytłumaczyć swojego zachowania. Według wcześniejszych informacji prokuratury miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi.
Śledczy wykluczyli natomiast, by motywem jego działania była narodowość lub pochodzenie etniczne uczestników imprezy.
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