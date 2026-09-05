– W związku z tym zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala obecnie na zakończenie postępowania – przekazała PAP zastępca prokuratora rejonowego w Gorlicach Arleta Osikowicz.

Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów

Yurii K. usłyszał zarzuty dotyczące czynnej napaści na policjantów i pracowników ochrony, kierowania gróźb karalnych wobec uczestników imprezy oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała u jednego z nich. Za zarzucane czyny grozi mu do 10 lat więzienia.

Według ustaleń śledczych do zdarzenia doszło 16 lipca podczas Łemkowskiej Watry. Podejrzany miał być nietrzeźwy, wyciągnąć nóż i grozić nim uczestnikom wydarzenia. W czasie interwencji miał zaatakować ochroniarzy, a następnie wymachiwać nożem w kierunku policjantów.

Jeden z pracowników ochrony został trzykrotnie ugodzony nożem – w udo, rękę i plecy – i trafił do szpitala.

Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale wyjaśniał, że nie pamięta dokładnie przebiegu zdarzenia i nie potrafi wytłumaczyć swojego zachowania. Według wcześniejszych informacji prokuratury miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi.

Śledczy wykluczyli natomiast, by motywem jego działania była narodowość lub pochodzenie etniczne uczestników imprezy.