Skradziona broń i amunicja, osiem zatrzymanych osób i trzy areszty

Intensywne czynności kryminalnych z Lubina i z Legnicy, pozwoliły na szybkie wytypowanie podejrzanych o to przestępstwo. Przy wsparciu kontrterrorystów z Wrocławia i Opola, stróże prawa zatrzymali osiem osób. Mundurowi odzyskali całość skradzionego mienia. Policjanci zabezpieczyli również znaczne ilości narkotyków. Wobec trzech zatrzymanych sąd zastosował już tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Do zdarzenia tego doszło w ubiegłą sobotę na terenie powiatu lubińskiego. Sprawcy włamali się do domu jednorodzinnego, skąd ukradli między innymi szafę pancerną z dwiema jednostkami broni palnej i amunicją. Ich łupem padły także pieniądze w kwocie 20 tysięcy złotych, sprzęt sportowy oraz fotograficzny i inne wartościowe przedmioty. Łączną wartość strat właściciel oszacował na blisko 100 tysięcy złotych.

Od momentu zgłoszenia sprawą zajęli się lubińscy policjanci. Na miejscu pracowali funkcjonariusze pionu kryminalnego oraz technicy kryminalistyki, zabezpieczając ślady i gromadząc materiał dowodowy.

Czynności procesowe lubińskich policjantów i analiza zgromadzonych informacji pozwoliła na wytypowanie osób podejrzewanych o udział w przestępstwie oraz ustalenie miejsc, w których mogły przebywać.

Lubińscy funkcjonariusze pracujący nad tą sprawą, w momencie, gdy upewnili się, że zebrany materiał do tego zdarzenia, w dużym stopniu uwiarygodnia ich ustalenia, przy wsparciu legnickich policjantów i kontrterrorystów z Wrocławia i Opola, siłowo weszli do kilku mieszkań na terenie powiatu legnickiego. Do sprawy zatrzymano aż 8 osób.

Podczas pierwszych czynności stróże prawa ujawnili znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. W jednym z mieszkań zatrzymano 37-letniego mieszkańca Legnicy, u którego zabezpieczono między innymi marihuanę w ilości ponad 2,5 tysiąca porcji handlowych tego narkotyku, 1,5 tysiąca porcji metamfetaminy i 170 porcji handlowych amfetaminy. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków i handlu tymi nielegalnymi środkami. Dodatkowo śledczy ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany do obycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności. Sąd, na wniosek prokuratury, już zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Taką samą decyzję sąd podjął wobec kolejnych dwóch zatrzymanych przez funkcjonariuszy mieszkańców Legnicy w wieku 33 i 42 lat, którzy podejrzani są o to, że działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego na terenie powiatu lubińskiego. Ponadto młodszy z nich odpowie za posiadanie i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych. Mundurowi ujawnili w jego mieszkaniu i zabezpieczyli amfetaminę w ilości 2700 porcji handlowych oraz marihuanę w ilości blisko 150 porcji tego narkotyku, a także ponad 8 kilogramów cieczy koloru białego o cechach pochodnych amfetaminy.

Wśród ośmiu zatrzymanych osób, znalazła się również 27-letnia obywatelka Białorusi. W toku prowadzonych czynności mundurowi ustalili okoliczności dotyczące jej pobytu na terytorium Polski, wskazujące na spełnienie przesłanek określonych w art. 302 ust. 1 pkt 7 i 9 ustawy o cudzoziemcach. W związku z tym funkcjonariusze sporządzili wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu kobiety do powrotu. 27-latka została przekazana funkcjonariuszom Straży Granicznej w Legnicy, którzy prowadzą wobec niej dalsze czynności.

Kluczowe okazało się doświadczenie i rozpoznanie środowiska przestępczego funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Ich błyskawiczne ustalenia i czynności operacyjne doprowadziły do wytypowania miejsca, w którym sprawcy przechowywali skradzioną broń i amunicję. Policjanci krok po kroku weryfikowali posiadane informacje. Ich zaangażowanie połączone z wiedzą operacyjną i konsekwencją w działaniu doprowadziły mundurowych do miejsca, w którym przestępcy ukryli broń i amunicję.

Ta realizacja była wynikiem współpracy kilku policyjnych jednostek. Od pierwszych czynności na miejscu przestępstwa, przez pracę techników kryminalistyki, ustalenia operacyjne i procesowe lubińskich i legnickich kryminalnych, po działania związane z zatrzymaniem podejrzanych i późniejszym odzyskaniem całości skradzionego mienia, w tym broni i amunicji – funkcjonariusze konsekwentnie realizowali kolejne etapy sprawy.

W działania zaangażowani byli policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz kontrterroryści z Wrocławia i Opola. W czynnościach udział brali również przewodnicy wraz z psami służbowymi przeszkolonymi do wyszukiwania narkotyków z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Śledztwo jest w toku. Policjanci pod nadzorem prokuratora nadal wykonują czynności do tej sprawy. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.