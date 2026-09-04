Bagsik wraz z Andrzejem Gąsiorowskim stworzył pod koniec lat 80. spółkę Art-B. Na początku transformacji obaj uchodzili za symbole błyskawicznego sukcesu gospodarczego.

Od afery Art-B do kolejnych zarzutów

Najgłośniejsza sprawa Bagsika dotyczyła tzw. oscylatora bankowego. Jak przypomina „Rzeczpospolita”, przedsiębiorcy wykorzystywali opóźnienia w księgowaniu czeków rozrachunkowych, dzięki czemu te same pieniądze mogły być wielokrotnie oprocentowywane w różnych bankach. Prokuratura wyliczyła straty na ponad 4,2 bln ówczesnych złotych, czyli około 420 mln dzisiejszych zł.

Bagsik uciekł w 1991 roku do Izraela, a w 1994 roku został zatrzymany w Zurychu. W 2000 roku skazano go na dziewięć lat więzienia. Po zaliczeniu okresu tymczasowego aresztowania wyszedł na wolność w 2004 roku.

Później został związany ze sprawą spółki Digit Serve Ltd. Według „Rzeczpospolitej” 170 inwestorów miało stracić w niej około 33 mln zł. W 2019 roku Bagsik został prawomocnie skazany w tej sprawie na sześć lat więzienia.

– Czerwona nota Interpolu oznacza międzynarodowy wniosek do organów ścigania na całym świecie o pomoc w zlokalizowaniu i tymczasowym zatrzymaniu osoby w celu jej ekstradycji – przypomina „Rzeczpospolita”.

Według danych Interpolu Bagsik jest obecnie poszukiwany właśnie w związku z oszustwami finansowymi na dużą skalę. Polskie służby prowadzą jego poszukiwania od kilku lat.