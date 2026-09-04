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Unia Europejska

Brazylia grozi Unii odwetem po zablokowaniu części eksportu mięsa

Brazylia zagroziła Unii Europejskiej działaniami odwetowymi po decyzji o zawieszeniu importu części produktów pochodzenia zwierzęcego z tego kraju. Spór dotyczy przede wszystkim mięsa oraz wymogów sanitarnych obowiązujących na unijnym rynku.

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Mercosur, produkty rolne, zdj. ilustracyjne
Mercosur, produkty rolne, zdj. ilustracyjne · fot. Fot. via ChatGPT.webp

Władze w Brasílii poinformowały, że są „głęboko zaniepokojone” decyzją UE i oczekują szybkiego rozwiązania sprawy.

– Brazylia oczekuje, że trwający dialog doprowadzi do szybkiego, obiektywnego i przejrzystego rozwiązania opartego na kryteriach naukowych – napisano we wspólnym komunikacie brazylijskiego ministerstwa spraw zagranicznych i resortu rolnictwa.

Brazylia zastrzega „środki wzajemne”

Brazylijskie władze podkreślają, że kraj od lat należy do najważniejszych dostawców produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek europejski.

– Brazylia jest jednym z głównych dostawców białka zwierzęcego na rynek europejski, co jest potwierdzeniem zgodności naszego eksportu z normami UE – przekonuje rząd w Brasílii.

Jednocześnie zapowiedziano możliwość retorsji, jeśli rozmowy z Brukselą nie przyniosą szybkiego efektu.

– Jeśli negocjacje nie doprowadzą do terminowego znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania, rząd brazylijski zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich instrumentów w celu zapewnienia zrównoważonych warunków handlowych – czytamy w komunikacie.

Spór dotyczy szerszego kontekstu wokół handlu UE z państwami Mercosur. Europejscy rolnicy od dawna wskazują na różnice w standardach produkcji żywności, stosowaniu antybiotyków i wymogach sanitarnych.

Brazylia pozostaje jednak jednym z najważniejszych partnerów handlowych UE w sektorze rolnym. Według przytaczanych danych wartość unijnego importu rolno-spożywczego z tego kraju w 2025 roku wyniosła 18,2 mld euro.

Źródło: mp/Rzeczpospolita, Farmer, EU Observer, Fronda.pl

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