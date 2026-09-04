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Poszukiwana czerwoną notą Interpolu Peruwianka zatrzymana w Gdańsku

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Gdańsku zatrzymali na miejscowym lotnisku 47-letnią obywatelkę Peru, poszukiwaną czerwoną notą Interpolu.

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Straż Graniczna, patrol
Straż Graniczna, patrol · fot. Fot. via strazgraniczna.pl

Do zatrzymania doszło 2 września, po przylocie kobiety rejsem z Madrytu. Podczas legitymowania ustalono, że dane cudzoziemki figurują w bazie Interpolu w celu jej aresztowania. Czerwona nota została opublikowana przez Interpol w Limie w związku z nabywaniem i sprzedażą amfetaminy, konopi indyjskich oraz chlorowodorku kokainy.

47-latka została osadzona w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Straży Granicznej. Zostanie przekazana Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku.

Czerwona nota Interpolu 

Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy komunikat o poszukiwaniu osoby w celu jej zatrzymania i ekstradycji w związku z poważnym przestępstwem. Dotyczy m.in. zabójstw, gwałtów, przestępczości narkotykowej, fałszerstw czy przestępczości zorganizowanej.

Źródło: mp/strazgraniczna.pl

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