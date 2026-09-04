Do zatrzymania doszło 2 września, po przylocie kobiety rejsem z Madrytu. Podczas legitymowania ustalono, że dane cudzoziemki figurują w bazie Interpolu w celu jej aresztowania. Czerwona nota została opublikowana przez Interpol w Limie w związku z nabywaniem i sprzedażą amfetaminy, konopi indyjskich oraz chlorowodorku kokainy.

47-latka została osadzona w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Straży Granicznej. Zostanie przekazana Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku.

Czerwona nota Interpolu

Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy komunikat o poszukiwaniu osoby w celu jej zatrzymania i ekstradycji w związku z poważnym przestępstwem. Dotyczy m.in. zabójstw, gwałtów, przestępczości narkotykowej, fałszerstw czy przestępczości zorganizowanej.