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Sondaż

Rząd Tuska pod kreską. Większość Polaków ocenia go negatywnie

Sierpniowy sondaż CBOS przynosi rządowi Donalda Tuska pewną poprawę, ale nie zmienia zasadniczego obrazu. Zwolennicy obecnego gabinetu nadal pozostają wyraźnie mniej liczni niż jego przeciwnicy, a większość badanych negatywnie ocenia zarówno działalność rządu, jak i samego premiera.

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Donald Tusk
Donald Tusk · fot. Screenshot - YouTube/wPolsce24

Według badania 32 proc. respondentów określa się jako zwolennicy rządu, podczas gdy 40 proc. deklaruje wobec niego sprzeciw. Jednocześnie 24 proc. badanych ma do gabinetu stosunek obojętny, a 4 proc. nie potrafiło określić swojego stanowiska.

Na pierwszy rzut oka dane wyglądają dla rządu lepiej niż miesiąc wcześniej. Poparcie wzrosło o 3 pkt proc., a odsetek przeciwników spadł aż o 8 pkt proc. Sam CBOS studzi jednak entuzjazm zwolenników KO i zauważa, że sierpniowa poprawa może być przede wszystkim odbiciem po szczególnie słabym lipcu.

Poprawa jest, ale przewaga ocen krytycznych pozostaje duża

Jeszcze bardziej wymowne są oceny działalności rządu. Pozytywnie wypowiada się o niej 36 proc. ankietowanych, natomiast 51 proc. ocenia ją negatywnie. To oznacza, że mimo poprawy notowań nadal istnieje 15-punktowa przewaga ocen krytycznych.

Podobnie wygląda sytuacja samego Donalda Tuska. Zadowolonych z tego, że stoi na czele rządu, jest 36 proc. badanych, a niezadowolonych – 51 proc. Również w tym przypadku odsetek krytyczny jest wyraźnie większy.

Nie najlepiej dla rządu wygląda też pytanie o gospodarkę. 36 proc. respondentów uważa, że polityka obecnego gabinetu stwarza szanse na poprawę sytuacji gospodarczej, podczas gdy 50 proc. jest przeciwnego zdania.

CBOS sam zwraca uwagę, że sierpniowe wyniki należy traktować ostrożnie.

– Sierpień przyniósł poprawę ocen rządu, przede wszystkim obniżyły się odsetki głosów krytycznych. Poprawa ta ma jednak, jak się wydaje, przede wszystkim charakter korekty po lipcowym spadku ocen, wyniki z sierpnia są bowiem takie same lub tylko minimalnie lepsze od czerwcowych – podkreślono w omówieniu badania.

W praktyce oznacza to, że rząd Tuska odzyskał drobną część utraconego poparcia, ale nie przełamał negatywnego trendu ocen. Nadal więcej Polaków jest przeciwnych rządowi niż go popiera, a większość ankietowanych źle ocenia zarówno działalność rządu, jak i samego premiera.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 20–30 sierpnia 2026 roku na próbie 935 osób, z wykorzystaniem metod CAPI, CATI i CAWI.

Źródło: mp/PAP, CBOS, Fronda.pl

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