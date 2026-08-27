Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby w nich Koalicja Obywatelska z wynikiem 29 proc. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosować chce 24 proc. respondentów. Podium zamyka Konfederacja z głosami 15 proc. badanych.

W Sejmie znalazłyby się także: Konfederacja Korony Polskiej (10 proc.), Nowa Lewica (7 proc.) i Razem (5 proc.). Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie przekracza progu wyborczego (4 proc.), podobnie jak PSL (3 proc.) oraz Polska 2050 (2 proc.). Jeden na sto badanych odpowiada, że oddałby głos na inną partię.

Start dwóch bloków - jak głosowaliby Polacy?

Polaków zapytano również, jak zagłosowaliby gdyby w wyborach wystartowały dwa bloki – centroprawicowy i ten skupiony wokół KO. Okazuje się, że 39 proc. wybrałoby tę drugą opcję, a 38 proc. pierwszą z nich. 10 proc. nie wzięłoby udziału w wyborach, a 13 proc. nie potrafiło zdecydować.

Kto winny rozłamowi w PiS?

Sondaż zawierał jeszcze jedno pytanie – kto jest winny rozłamowi w Prawie i Sprawiedliwości. 34 proc. badanych wini za to byłego premiera Mateusza Morawieckiego, 11 proc. kierownictwo PiS, a 24 proc. uważa, że wina jest po obu stronach. Aż 32 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”. Badanie przeprowadzono w dniach 21-24 sierpnia.