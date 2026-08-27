Berek w TK? Polacy odpowiedzieli, co sądzą o pomyśle Tuska!

Sprawa miała swój początek w ubiegłym tygodniu, kiedy w Monitorze Polskim ukazało się prezydenckie postanowienie o odwołaniu Berka z funkcji ministra nadzorującego wdrażanie polityki rządu. Niemal równolegle Sejm poinformował, że ten sam polityk został zgłoszony jako kandydat do TK – wniosek w tej sprawie złożyła grupa posłów Koalicji Obywatelskiej.

Decyzja ta szybko wywołała reakcję licznych organizacji. Dziewięć fundacji zajmujących się m.in. ochroną praworządności, w tym m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Batorego, Fundacja Panoptykon czy Stowarzyszenie Watchdog Polska, wystosowało wspólny apel do Berka o wycofanie swojej kandydatury. Stanowisko opublikowano na stronie HFPW. Koalicja Obywatelska jednak nie zamierza się z niego wycofać, mimo apeli środowisk eksperckich.

IBRiS zapytał Polaków w sondażu na zlecenie „Rzeczpospolitej”, czy powołanie byłego ministra na sędziego TK oznacza dalsze upolitycznienie władzy sądowniczej. Odpowiedzi są jednoznaczne – 59,7 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, z czego 35,3 proc. jest o tym całkowicie przekonanych, a 24,4 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Co ważne, sceptycyzm wobec nominacji nie ogranicza się do wyborców opozycji – podobne wątpliwości pojawiają się także w elektoracie partii rządzących – takie zdanie ma 43,2 proc. wyborców ugrupowań tworzących obóz rządzący. Przeciwnie twierdzi 36,6 proc. spośród nich. Wśród zwolenników opozycji krytycznie sprawę ocenia aż 82,1 badanych, a tylko 5,7 proc. nie podziela opinii o upolitycznieniu.

Zwolenników kandydatury Berka jest znacznie mniej. Tylko 16,3 proc. ankietowanych nie widzi w niej problemu, przy czym zaledwie 8,7 proc. zdecydowanie odrzuca tę tezę. Aż jedna czwarta badanych, dokładnie 24 proc., nie potrafiła jednoznacznie ocenić sytuacji. Sondaż przeprowadzono w dniach 21-22 sierpnia.