Ostrzeżenia burzowe dotyczą województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Według IMGW podczas burz może spaść od 20 do 25 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać nawet 85 km/h. Lokalnie możliwy jest także grad.

IMGW: możliwe straty materialne i zagrożenie dla zdrowia

W północnej części kraju ostrzeżenia przed burzami mają obowiązywać od godz. 11.00 w sobotę do godz. 7.00 w niedzielę. W centrum alerty wydano od godz. 14.00 do 20.00 w sobotę. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk IMGW ocenia na 80 proc.

Instytut przypomina, że ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu zjawisk mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Osobne alerty przed silnym wiatrem wydano dla części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Średnia prędkość wiatru może tam dochodzić do 70 km/h, a w porywach do 85 km/h.

Niespokojnie było już w nocy. Jak przekazał PAP rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej asp. Martin Halasz, tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali ponad 300 razy. Nie odnotowano osób poszkodowanych.

W województwie łódzkim strażacy wyjeżdżali do zdarzeń związanych z pogodą ponad 120 razy.