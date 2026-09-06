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Europa

Imigrant atakował ludzi prętem. Szokujące sceny we Włoszech

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z przerażającego zdarzenia, do którego doszło w jednej z włoskich miejscowości. Widzimy na nim czarnoskórego mężczyznę, atakującego ludzi na ulicy długim prętem. Ostatecznie napastnik został spacyfikowany przez przechodniów.

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Fot. screenshot: X.com (@SamuelPereira)
Fot. screenshot: X.com (@SamuelPereira)

Do zdarzenia doszło w miejscowości Martina Franca. Na nagraniu widzimy czarnoskórego mężczyznę z przewieszoną przez szyję damską torebką, którą wcześniej miał ukraść. Napastnik uderza długim prętem w przejeżdżające samochody, a później próbuje zaatakować mężczyznę. Wreszcie zostaje obezwładniony przez przechodniów. 

- „W centrum Martina Franca (Puglia, Włochy) 29-letni mężczyzna z Ghany odebrał torebkę starszej pani i atakował przejeżdżające auta i ludzi prętem. 4 osoby odniosły obrażenia (jedną pogryzł). Kilku przechodniów wzięło sprawy w swoje ręce i go obezwładnili”

- relacjonuje red. Samuel Pereira z Telewizji wPolsc24.

- „Ogarnij się, Europo”

- apeluje dziennikarz.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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