Imigrant atakował ludzi prętem. Szokujące sceny we Włoszech

Do zdarzenia doszło w miejscowości Martina Franca. Na nagraniu widzimy czarnoskórego mężczyznę z przewieszoną przez szyję damską torebką, którą wcześniej miał ukraść. Napastnik uderza długim prętem w przejeżdżające samochody, a później próbuje zaatakować mężczyznę. Wreszcie zostaje obezwładniony przez przechodniów.

- „W centrum Martina Franca (Puglia, Włochy) 29-letni mężczyzna z Ghany odebrał torebkę starszej pani i atakował przejeżdżające auta i ludzi prętem. 4 osoby odniosły obrażenia (jedną pogryzł). Kilku przechodniów wzięło sprawy w swoje ręce i go obezwładnili”

- relacjonuje red. Samuel Pereira z Telewizji wPolsc24.

- „Ogarnij się, Europo”

- apeluje dziennikarz.