Pożary w Chorwacji. Wśród podejrzanych obywatelka Polski

W sobotę chorwaccy policjanci zatrzymali cztery osoby podejrzane o wywołanie 14 i 15 sierpnia pożarów w 10 różnych miejscach. To trzech mężczyzn w wieku 46, 45 i 42 lat oraz 33-letnia obywatelka Polski. Wszyscy zostali zatrzymani, kiedy wspólnie podróżowali samochodem. Następnie trafili do policyjnego aresztu.

W czasie przeszukania domów i pojazdów zatrzymanych policja zabezpieczyła karabin półautomatyczny, pistolet oraz 44 sztuki amunicji.

- „Do prokuratury w Zadarze skierowano zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na wywołaniu serii pożarów na terenie żupanii zadarskiej, poparte zgromadzonym dotychczas materiałem dowodowym uzasadniającym podejrzenie popełnienia czynów zabronionych”

- czytamy w komunikacie policji.

Motyw ich działań pozostaje nieznany.

- „Od odpowiedzi zależy charakter sprawy. Jednym z wyjaśnień może być seria skrajnie nieodpowiedzialnych czynów popełnianych pod wpływem alkoholu. Innym, działanie nastawione na wywołanie chaosu, strachu albo przeciążenie służb. Jeszcze inny wariant pojawiłby się, gdyby analiza telefonów ujawniła zewnętrznego inspiratora, instrukcje, płatności lub wcześniejsze wskazywanie celów”

- zauważa portal infosecurity24.pl.