Dramat rozegrał się w Nanterre pod Paryżem. Wedle relacji portalu actu17, nastolatka została 20 razy ugodzona nożem. Mimo to udało jej się uciec z mieszkania. W ciężkim stanie, z licznymi ranami kłutymi w okolicach brzucha i klatki piersiowej została przetransportowana do szpitala.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze policji zastali matkę ofiary w czasie modlitwy. Kobieta miała na sobie dżalabę. W chwili zatrzymania miała krzyknąć: „Allahu Akbar”.