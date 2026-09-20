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Europa

„Allahu Akbar”. Francja: 16-latka została 20 razy ugodzona nożem

Francuska policja zatrzymała kobietę, która zaatakowała nożem swoją 16-letnią córkę. Nastolatka w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

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Fot. Rama za: Wikipedia
Fot. Rama za: Wikipedia

Dramat rozegrał się w Nanterre pod Paryżem. Wedle relacji portalu actu17, nastolatka została 20 razy ugodzona nożem. Mimo to udało jej się uciec z mieszkania. W ciężkim stanie, z licznymi ranami kłutymi w okolicach brzucha i klatki piersiowej została przetransportowana do szpitala.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze policji zastali matkę ofiary w czasie modlitwy. Kobieta miała na sobie dżalabę. W chwili zatrzymania miała krzyknąć: „Allahu Akbar”. 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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