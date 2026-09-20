W ataku szczególnie ucierpiał odwód kijowski.
- „W szpitalu zmarło dziecko, które odniosło obrażenia w wyniku ataku wroga w rejonie wyszogrodzkim. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do czterech — troje dzieci i jedna kobieta”
- przekazał szef administracji wojskowej tego obwodu Tymur Tkaczenko.
W obwodzie sumskim zginęły cztery osoby, a pięć zostało rannych.
Ukraińska armia podała, że połowa ze 138 użytych przez Rosję dronów to modele z napędem odrzutowym. Obronie udało się zestrzelić 101 bezzałogowców.
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