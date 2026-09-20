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Ukraina

Bestialski atak Rosji. Nie żyje troje dzieci

W wyniku przeprowadzonego ostatniej nocy przez Rosję ataku dronowego na Ukrainę zginęło osiem osób, w tym troje dzieci. Rosjanie mieli skierować na ukraińskie miasta aż 138 dronów.

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Fot. screenshot: Facebook (ДСНС України)
Fot. screenshot: Facebook (ДСНС України)

W ataku szczególnie ucierpiał odwód kijowski.

- „W szpitalu zmarło dziecko, które odniosło obrażenia w wyniku ataku wroga w rejonie wyszogrodzkim. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do czterech — troje dzieci i jedna kobieta”

- przekazał szef administracji wojskowej tego obwodu Tymur Tkaczenko.

W obwodzie sumskim zginęły cztery osoby, a pięć zostało rannych. 

Ukraińska armia podała, że połowa ze 138 użytych przez Rosję dronów to modele z napędem odrzutowym. Obronie udało się zestrzelić 101 bezzałogowców. 

Źródło: PAP, Fronda.pl

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