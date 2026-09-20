W ataku szczególnie ucierpiał odwód kijowski.

- „W szpitalu zmarło dziecko, które odniosło obrażenia w wyniku ataku wroga w rejonie wyszogrodzkim. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do czterech — troje dzieci i jedna kobieta”

- przekazał szef administracji wojskowej tego obwodu Tymur Tkaczenko.

W obwodzie sumskim zginęły cztery osoby, a pięć zostało rannych.

Ukraińska armia podała, że połowa ze 138 użytych przez Rosję dronów to modele z napędem odrzutowym. Obronie udało się zestrzelić 101 bezzałogowców.