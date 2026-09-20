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Polityka

Niespodziewana zmiana w agendzie. Prezydent spotka się z przywódcą Turcji

Media donoszą, że plan podróży prezydenta Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych został poszerzony o spotkanie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Przypomnijmy, że głowa państwa udała się do Nowego Jorku, by wziąć udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

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Fot. Mikołaj Bujak/KPRP za: Prezydent.pl
Fot. Mikołaj Bujak/KPRP za: Prezydent.pl

O nieplanowanym wcześniej spotkaniu prezydenta z tureckim przywódcą poinformowała Interia. Rozmowa ma dotyczyć kwestii bezpieczeństwa, tak jak cała wizyta Karola Nawrockiego w USA. W jej trakcie zaplanowano szereg spotkań, m.in. z przywódcami krajów bałtyckich, sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem czy przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Chalilurem Rahmanem.

We wtorek polski prezydent weźmie udział w kolacji wydawanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa, a w środę wygłosi przemówienie na forum ONZ. 

Nie tylko bezpieczeństwo 

Poza bezpieczeństwem regionu, prezydent pochyli się również nad sprawami dotykającymi gospodarki. O sytuacji w Zatoce Perskiej i cenach energii będzie rozmawiał m.in. z następcą tronu Kuwejtu. Podróż ma też ważne znaczenie dla polskiego biznesu. Głowie państwa towarzyszą polscy przedsiębiorcy.

- „Prezydent chce być łącznikiem tych firm, otwierać im drzwi i pomagać. Połowa poniedziałkowego dnia poświęcona będzie promocji polskiego biznesu”

- zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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