W programie „Zderzenie. Schnepf z Nawrockim” prowadzonym na antenie TVP Info w likwidacji przez Dorotę Wysocką-Schnepf i Grzegorza Nawrockiego gościli prof. Marek Chmaj, prof. Radosław Markowski i mec. Jacek Dubois. Opozycję reprezentowała niezrzeszona poseł Paulina Matysiak. I właśnie do takiego składu gości prowadząca program zwróciła się w następujący sposób:

„A gdyby tak trzy lata temu demokracja nie pokazała swojej siły, ja nie mówię brutalności, bo tu padało ze strony przeciwników tezy hasło »brutalna siła«, nie, twarda siła. Gdyby nie pokazało tej twardości, to tutaj w tym studiu państwo nie mogliby się ze sobą spotkać i dyskutować, bo byłoby tak jak jest w Telewizji Republika, czyż nie?”.

Następnie skonkretyzowała swoje pytanie:

„Czyli mówiąc krótko, czy państwo ma skuteczne instrumenty i metody egzekwowania prawa, czy się od tego uchyla, bo jest trochę nieśmiałe?”.

W odpowiedzi Wysocka-Schnepf usłyszała jednak ciszę. Nawet prof. Markowski, w reakcji na ten absurd nie wyrywał się z komentarzem.