Obóz Donalda Tuska osiąga szczyty w prezentowaniu swojej ignorancji i arogancji. W 87. rocznicę sowieckiej napaści prezydent Karol Nawrocki wskazał na potęgę polskiego narodu, który potrafił przetrwać, nawet tracąc terytorium w czasie zaborów i okupacji. Premier Donald Tusk (ten sam, za którego rządów powstał plan obrony kraju na linii Wisły), a za nim politycy jego obozu manipulują słowami prezydenta, próbując przekonać Polaków, że głowa państwa… dopuszcza „oddanie” polskiego terytorium. Nie zawiódł w tej sytuacji poseł Jarosław Wałęsa.

- „Mój Ojciec pogonił ruskich żołnierzy z Polski dokładnie 33 lata temu. Obecny prezydent mówi, że Polska »może oddać terytorium«. To są te różnice”

- napisał.

Wpis cieszy się wieloma reakcjami. „Widzę, że czytanie ze zrozumieniem to jednak dalej problem w XXI wieku”, „Niedaleko pada jabłko od jabłoni”, „Inteligencją nie grzeszysz”, „Widać, że ma pan problem ze zrozumieniem języka polskiego” – piszą internauci.