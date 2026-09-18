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NATO

Media: USA wycofują żołnierzy z Niemiec

Wedle doniesień amerykańskich mediów, z Europy wycofanych może zostać około 25 tys. żołnierzy USA. Redukcja dotknie przede wszystkim Niemiec, Włoch i Hiszpanii.

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Fot. screenshot: YouTube (CobraEmergency)
Fot. screenshot: YouTube (CobraEmergency)

O planach dot. redukcji amerykańskich wojsk w Europie donosi NBC News. Razem z 25 tys. żołnierzy, z Europy wycofany ma zostać sprzęt, w tym samoloty i okręty. Wedle dziennikarzy, może to być największa redukcja amerykańskich wojsk w Europie od zakończenia zimnej wojny. 

Autorzy zaznaczają, że dotychczas nie zapadły jeszcze decyzje, a ich ogłoszenie nastąpi najwcześniej po zakończeniu trwającego przeglądu sił USA w Europie. Dowódca sił USA w Europie gen. Alexus Grynkewich ma dziś przedstawić szefowi Pentagonu swoja analizę, w której – wedle NBC News – nakreśli kierunki cięć, ale również ewentualnego przesunięcia sił do krajów wschodniej flanki NATO. Wczoraj prezydent USA Donald Trump poinformował o postępach w pracach nad stworzeniem stałej bazy USA w Polsce. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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