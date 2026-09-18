O planach dot. redukcji amerykańskich wojsk w Europie donosi NBC News. Razem z 25 tys. żołnierzy, z Europy wycofany ma zostać sprzęt, w tym samoloty i okręty. Wedle dziennikarzy, może to być największa redukcja amerykańskich wojsk w Europie od zakończenia zimnej wojny.

Autorzy zaznaczają, że dotychczas nie zapadły jeszcze decyzje, a ich ogłoszenie nastąpi najwcześniej po zakończeniu trwającego przeglądu sił USA w Europie. Dowódca sił USA w Europie gen. Alexus Grynkewich ma dziś przedstawić szefowi Pentagonu swoja analizę, w której – wedle NBC News – nakreśli kierunki cięć, ale również ewentualnego przesunięcia sił do krajów wschodniej flanki NATO. Wczoraj prezydent USA Donald Trump poinformował o postępach w pracach nad stworzeniem stałej bazy USA w Polsce.