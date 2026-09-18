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USA

„Poważnie, odpowiedzialnie i zawsze razem”. Prezydent Nawrocki odpowiada Trumpowi ws. bazy armii USA w Polsce

Jak już informowaliśmy wczoraj, prezydent USA Donald Trump zapowiedział budowę bazy armii USA w Polsce. Na tę zapowiedź zareagował prezydent RP Karol Nawrocki.

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Donald Trump i Karol Nawrocki
Donald Trump i Karol Nawrocki · fot. The White House, Wikimedia Commons, domena publiczna

„Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce” – poinformował wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych.

„Dziękuję Panu Prezydentowi Donaldowi Trumpowi za miłe słowa, naszą przyjaźń oraz silne zaangażowanie na rzecz partnerstwa polsko-amerykańskiego” – odpowiedział Karol Nawrocki.

Prezydent RP w dalszej części swojego wpisu dodał:

„Jesteśmy gotowi kontynuować działania na rzecz wzmocnienia współpracy w dziedzinie obronności: poważnie, odpowiedzialnie i zawsze wspólnie”

Na koniec dodał:

„Zapewniam, że polski rząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą lokalizację dla bazy armii USA”.

 

 

Źródło: dam/x.com

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