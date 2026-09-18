„Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce” – poinformował wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych.
„Dziękuję Panu Prezydentowi Donaldowi Trumpowi za miłe słowa, naszą przyjaźń oraz silne zaangażowanie na rzecz partnerstwa polsko-amerykańskiego” – odpowiedział Karol Nawrocki.
Prezydent RP w dalszej części swojego wpisu dodał:
„Jesteśmy gotowi kontynuować działania na rzecz wzmocnienia współpracy w dziedzinie obronności: poważnie, odpowiedzialnie i zawsze wspólnie”
Na koniec dodał:
„Zapewniam, że polski rząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą lokalizację dla bazy armii USA”.
Thank you, Mr. President @realDonaldTrump, for your kind words, our friendship and your strong commitment to the Polish-US partnership.
We are ready to continue our efforts to strengthen our defense cooperation: seriously, responsibly, and always together.
I can assure you…
— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 17, 2026
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