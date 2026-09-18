„Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce” – poinformował wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych.

„Dziękuję Panu Prezydentowi Donaldowi Trumpowi za miłe słowa, naszą przyjaźń oraz silne zaangażowanie na rzecz partnerstwa polsko-amerykańskiego” – odpowiedział Karol Nawrocki.

Prezydent RP w dalszej części swojego wpisu dodał:

„Jesteśmy gotowi kontynuować działania na rzecz wzmocnienia współpracy w dziedzinie obronności: poważnie, odpowiedzialnie i zawsze wspólnie”

Na koniec dodał:

„Zapewniam, że polski rząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą lokalizację dla bazy armii USA”.