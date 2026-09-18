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Szokujące

Tusk kłamał?! Przydacz: Nie było żadnego „tajnego raportu CIA”

Szokujący wpis Marcina Przydacza. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP twierdzi, że nie było żadnego raportu CIA, na który powoływał się Donald Tusk.

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Donald Tusk
Donald Tusk · fot. FinnishGovernment - Eastern Flank Summit 16 December 2025 (Wikipedia), CC BY 4.0

W ubiegły czwartek w trakcie konferencji prasowej Donald Tusk powiedział o tajnym raporcie, który miał otrzymać bezpośrednio od szefa CIA. Miał on dotyczyć zdarzeń, które mogą mieć miejsce w najbliższych miesiącach.

„Tak, jak już na ten temat mówiłem i ostrzegałem od wielu miesięcy, należy spodziewać się różnych scenariuszy. Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze” – wspominał szef polskiego rządu.

Teraz z kolei wspomniany już Marcin Przydacz pisze na x.com:

„Nie było żadnego «tajnego raportu CIA» na biurku. Wymyślone kłamstwo, żeby zelektryzować opinię publiczną i przyszpanować”.

Dalej czytamy:

„Paski naiwnych mediów grzały dwa dni. Nikt nie sprawdził, nikt nie zweryfikował”.

Na koniec zapytał:

„Kto mu uwierzy, gdy rzeczywiście coś się będzie miało wydarzyć?”.

 

 

Źródło: x.com,dorzeczy.pl

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