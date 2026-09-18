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Kościół

„Był symbolem odwagi i niezłomności”. Tłumy na pogrzebie ks. Stanisława Małkowskiego

„Pogrzeb śp. księdza Stanisława Małkowskiego zapełnił Świątynię Opatrzności Bożej ludźmi wiary i solidarności” – pisze na Facebooku Kinga Hałacińska.

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Ks. Stanisław Małkowski
Ks. Stanisław Małkowski · fot. Bartosz Zieliński, Wikimedia commons, CC BY 1.0

Wczoraj o godzinie 12 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się z udziałem arcybiskupa Adriana Galbasa Msza Święta pogrzebowa ks. Stanisława Małkowskiego. Kapelana Solidarności i niezłomnego działacza opozycji demokratycznej pożegnały tłumy.

W trakcie uroczystości odczytano między innymi list prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent Rp zaznaczył, że:

„Aparat bezpieczeństwa uznał go za jednego ze swoich najgroźniejszych wrogów wśród duchowieństwa, na równi z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką, z którym zresztą ksiądz Małkowski przyjaźnił się i współpracował”.

Cytowana już Kinga Hałacińska przypomina, że ksiądz został uhonorowany Orderem Orła Białego, ale przede wszystkim – dla pokolenia Polaków walczących z komunizmem był:

„[…] symbolem odwagi, niezłomności i trwania przy wiernych, którzy dopominają się o obywatelskie prawa”.

Źródło: Facebook,se.pl

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