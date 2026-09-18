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USA

Gdzie powstanie baza armii USA w Polsce? „W grze pozostały już tylko dwie lokalizacje”

Wczorajsza informacja prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie powstania w Polsce bazy USA zelektryzowała opinię publiczną. Pojawiają się już pierwsze doniesienia dotyczące jej lokalizacji.

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Żołnierze USA i Polski
Żołnierze USA i Polski · fot. U.S. Army National Guard photo by Sgt. Anna Churco, Wikimedia Commons, domena publiczna

„Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce” – oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Zbigniew Parafianowicz poinformował na łamach Wirtualnej Polski, że obecnie „[…] w grze pozostały już tylko dwie lokalizacje”. Powołując się na źródła WP przekazał, że pierwszą z nich jest Poznań, drugą z kolei Powidz.

Dalej czytamy, że konkretów mamy się dowiedzieć po wizycie ministra obrony narodowej w Waszyngtonie. Władysław Kosiniak-Kamysz ma się tam spotkać z Petem Hegsethem. Poznań – pisze Parafianowicz – ma w dyskusjach pojawiać się jako faworyt:

„Przede wszystkim dlatego, że już dziś stacjonuje w nim Wysunięte Dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA (Camp Kościuszko)”.

Jeśli chodzi o termin – czytamy – optymistycznie mowa o 2030 roku, jednak aby było to możliwe – już teraz musiałaby ruszyć budowa mieszkań dla żołnierzy oraz ich rodzin. 

Źródło: Wirtualna Polska

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