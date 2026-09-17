O postępach w tej sprawie amerykański przywódca poinformował za pośrednictwem swojej platformy Truth Social zapowiadając, że „lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona”.

- „Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego”

- podkreślił Donald Trump.

Karol Nawrocki o stałej obecności amerykańskich żołnierzy

Wczoraj o negocjacjach dot. stałej bazy amerykańskiej armii w naszym kraju mówił w czasie uroczystości nadania Centrum Kultury w Olesznie im. sierż. sztab. Michaela Ollisa prezydent Karol Nawrocki.

- „Jesteśmy w przededniu realizacji tej decyzji, którą Donald Trump podjął podczas naszego pierwszego spotkania i którą potwierdzał w naszych kolejnych spotkaniach i rozmowach, o tym, że żołnierze amerykańscy w Polsce przyjmą moduł stałej obecności”

- podkreślił.