Telewizja Republika opublikowała nagranie rozmowy Tomasza Sakiewicza z Dorotą Wysocką-Schnepf. Przedstawicielka TVP Info w likwidacji dzwoniła z zastrzeżonego numeru, chcąc zaprosić prezesa TV Republika do swojego programu, by rozmawiać o aferze wokół Zondacrypto. Powołując się na 30-letnią znajomość, Wysocka-Schnepf proponowała „rzeczową” i „merytoryczną” rozmowę.

- „Albo w twoim programie, albo merytorycznie. Nie oszukujmy się. Nie jesteś od dawna dziennikarką, a działasz w interesie swojego męża”

- stwierdził Sakiewicz.

Dalej szef Republiki zwrócił uwagę na sposób funkcjonowania mediów publicznych w likwidacji, które zostały siłowo przejęte przez obóz władzy.

Wysocka-Schnepf pytała Sakiewicza, czy nie uważa, że powinien odnieść się do ujawnionych przez premiera zeznań Przemysława Krala na swój temat.

- „Ja się już odniosłem, natomiast nie będę się tłumaczył mafii i stronie konfliktu, bo jesteś wypustką Donalda Tuska i Giertycha, który współpracuje z Kralem”

- odpowiedział.

Zaproszenie do programu Sakiewicz odrzucił.

- „Przyjmę zaproszenie, jak zadzwoni do mnie dziennikarz z legalnej telewizji”

- stwierdził.