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Wysocka-Schnepf zadzwoniła do Sakiewicza. „Od dawna nie jesteś dziennikarką” – usłyszała

„Ja jestem dziennikarzem od czasów podziemia, w czasach, gdy twoja rodzina zajmowała się ściganiem takich ludzi, jak ja [...] Pozdrowienia dla panów Schnepfów” – zwrócił się do Doroty Wysockiej-Schnepf z TVP Info w likwidacji prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz.

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Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, Telewizja Republika)
Fot. screenshot: YouTube (TVP Info, Telewizja Republika)

Telewizja Republika opublikowała nagranie rozmowy Tomasza Sakiewicza z Dorotą Wysocką-Schnepf. Przedstawicielka TVP Info w likwidacji dzwoniła z zastrzeżonego numeru, chcąc zaprosić prezesa TV Republika do swojego programu, by rozmawiać o aferze wokół Zondacrypto. Powołując się na 30-letnią znajomość, Wysocka-Schnepf proponowała „rzeczową” i „merytoryczną” rozmowę. 

- „Albo w twoim programie, albo merytorycznie. Nie oszukujmy się. Nie jesteś od dawna dziennikarką, a działasz w interesie swojego męża”

- stwierdził Sakiewicz.

Dalej szef Republiki zwrócił uwagę na sposób funkcjonowania mediów publicznych w likwidacji, które zostały siłowo przejęte przez obóz władzy. 

Wysocka-Schnepf pytała Sakiewicza, czy nie uważa, że powinien odnieść się do ujawnionych przez premiera zeznań Przemysława Krala na swój temat.

- „Ja się już odniosłem, natomiast nie będę się tłumaczył mafii i stronie konfliktu, bo jesteś wypustką Donalda Tuska i Giertycha, który współpracuje z Kralem”

- odpowiedział.

Zaproszenie do programu Sakiewicz odrzucił.

- „Przyjmę zaproszenie, jak zadzwoni do mnie dziennikarz z legalnej telewizji”

- stwierdził.

Źródło: Niezależna.pl, Fronda.pl

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