Polskie myśliwce znów poderwane. Wojsko w stanie gotowości

O operacji polskiego lotnictwa DO RSZ poinformowało w komunikacie opublikowanym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- „W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na cele w centralnej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe”

- czytamy.

- „Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”

- dodano.

Zaznaczono, że „działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza we wschodniej części kraju”.

- „Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.”

- zapewniono.

Uderzenie tuż przy polskiej granicy

Przed południem, w czasie ataku Rosjan na ukraińską infrastrukturę doszło do kolejnej eksplozji tuż przy polskiej granicy. Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski informował, że „około czterech kilometrów od polskiej granicy doszło do eksplozji drona”. W związku z sytuacją przy granicy polskie wojsko poderwało myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa skierowało alerty do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Uruchomiono też syreny alarmowe w tych województwach.

- „Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodyna, to jest koło Dorohuska, znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową, była bardzo masywna eksplozja, nasze samoloty zostały poderwane też do akcji”

- mówił w czasie konferencji prasowej premier Donald Tusk.