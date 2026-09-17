A jednak! Sejm zgodził się na aresztowanie posła KO

Pod koniec lipca Sejm bezwzględną większością głosów zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wojciecha Króla, wówczas wiceprzewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej. Wniosek skierowała Prokuratura Europejska, wskazując na zamiar postawienia parlamentarzyście zarzutów dot. korupcji, w ramach śledztwa dot. osób odpowiedzialnych za zarządzanie funduszami unijnymi. Z uwagi na obawy matactwa, prokuratura wnosiła również o zgodę na areszt parlamentarzysty. Na to jednak Sejm się wówczas nie zgodził.

W ub. tygodniu Polsat News poinformował, że do Sejmu „wpłynął kolejny wniosek od tego samego podmiotu. Prokuratura Europejska w toku śledztwa natrafiła na nowe wątki”. Jak podają media, we wniosku tym wskazano, że poseł Król otrzymał korzyści majątkowe od dwóch przedsiębiorców liczących na jego polityczne kontakty. Chodzi m.in. o wyjazd do Tajlandii, udostępnianie luksusowych samochodów czy sfinansowanie wykończenia i wyposażenia domu.

Zgoda na areszt

Dziś Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Króla. Za taką decyzją opowiedziało się 422 posłów. Pięciu wstrzymało się od głosu, a trzech zagłosowało przeciw. Byli to Przemysław Wipler z Konfederacji oraz Szymon Hołownia i Paweł Śliz z Polski 2050.