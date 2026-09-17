Szef rządu wystąpił dziś w Sejmie, gdzie mówił o prognozach wywiadów dot. najbliższych działań Rosji.

- „Chcę przedstawić opinii publicznej oraz Paniom i Panom posłom najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższych kilka miesięcy w wojnie Rosji z Ukrainą”

- powiedział.

Stwierdził, że przed nami „trudne egzaminy”, których zdanie będzie wymagało „mentalnej gotowości”. W jego ocenie „późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w wojnie Rosji z Ukrainą”. Zaznaczył, że realne zagrożenie dot. również Polski.

- „W ocenie wywiadów w planie Kremla są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę”

- powiedział.

W przekonaniu Donalda Tuska, rosyjskie władze nie są obecnie gotowe na żadne poważne rozmowy pokojowe, a celem Rosjan pozostaje możliwie jak największe zniszczenie ukraińskiej gospodarki i logistyki.

- „Na razie Ukrainy”

- zaznaczył.

- „Spodziewane są rosyjskie uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na sześć głównych miast ukraińskich, w tym niszczenie magazynów wszelkiego typu produktów niezbędnych przede wszystkim do obrony kraju, a także - czego jesteśmy świadkami w ostatnich tygodniach już bardzo mocno - infrastruktury kolejowej”

- dodał.

Rosja uderzy w państwa NATO?

Wskazał też na możliwość pojawienia się „przypadkowych” uderzeń, których celem będzie „paraliżować, albo przynajmniej osłabiać motywację państw NATO, aby stosować stosowne przepisy NATO-wskie w przypadku agresji na któryś z krajów członkowskich”.

- „Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw, bądź kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO”

- wyjaśnił.