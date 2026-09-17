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Dwa potężne uderzenia nad Łodzią. Wojsko wyjaśnia źródło huku

Dwa bardzo głośne uderzenia postawiły w czwartek przed południem na nogi mieszkańców Łodzi, Zgierza i innych miejscowości centralnej Polski. Dźwięk był tak silny, że w części budynków zatrzęsły się szyby. Początkowo nie było wiadomo, co się wydarzyło, a straż pożarna otrzymała kilkanaście zgłoszeń dotyczących możliwych eksplozji. Ostatecznie przyczynę wyjaśniło wojsko.

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Myśliwce F35
Myśliwce F35 · fot. Screenshot - Vomeo.com/LM Aero Multimedia

Strażacy nie potwierdzili jednak żadnego wybuchu ani zdarzenia, któremu towarzyszyłby pożar lub inne widoczne skutki. Huk słyszeli również sami funkcjonariusze. Dopiero komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśnił, że mieszkańcy usłyszeli efekt działań polskiego lotnictwa wojskowego.

Myśliwce przekroczyły barierę dźwięku

– „Huk słyszalny dziś przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe” – poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Wojsko przekazało, że maszyny zostały poderwane w związku z koniecznością ochrony polskiej przestrzeni powietrznej podczas rosyjskich uderzeń na zachodnią część Ukrainy. Federacja Rosyjska używała w atakach odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych.

Dowództwo zapewniło jednocześnie, że działania polskich samolotów odbywały się w sposób kontrolowany oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.

Źródło: X/DORSZ, TuŁódź.pl, Fronda.pl

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