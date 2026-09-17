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Ponad 200 pasażerów utknęło w Kanadzie. Awaria Dreamlinera LOT-u w Toronto

Ponad 200 pasażerów rejsu PLL LOT z Toronto do Warszawy utknęło na lotnisku w Kanadzie po awarii Boeinga 787-8 Dreamliner. Usterkę wykryto podczas kołowania maszyny na pas startowy. Samolot zawrócił na stanowisko postojowe, a po nieudanej próbie naprawy lot został odwołany.

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Samolot LOTu
Samolot LOTu · fot. via Pixabay.com

RMF FM informuje, że problemy dotyczyły jednego z elementów instalacji elektrycznej. Mechanicy przez kilka godzin próbowali usunąć usterkę, a pasażerowie w tym czasie pozostawali na pokładzie. Ostatecznie ponad 200 osób trafiło do hali odlotów, gdzie oczekiwało na dalsze informacje i organizację transportu zastępczego.

Biuro prasowe LOT-u przekazało Polsat News, że chodziło o samolot Boeing 787-8 Dreamliner o znakach SP-LRD, wykonujący rejs LO42 z Toronto do Warszawy.

– „Samolot typu Boeing 787-8 Dreamliner, o znakach SP-LRD, wykonujący rejs LO42 z Toronto do Warszawy zawrócił na stanowisko postojowe z powodu wykrytej usterki” – poinformował przewoźnik.

LOT podkreślił, że próby naprawy na miejscu nie przyniosły rezultatu i rejs musiał zostać odwołany. Linie zapewniły jednocześnie, że pozostają w kontakcie z podróżnymi i organizują dla nich możliwość powrotu do Polski. RMF FM również informuje, że przewoźnik przygotowuje lot zastępczy.

– „Przepraszamy pasażerów za niedogodności związane z odwołaniem rejsu – bezpieczeństwo operacji lotniczych, pasażerów i załóg jest naszym najważniejszym priorytetem” – przekazał LOT w komunikacie cytowanym przez Polsat News.

Źródło: mp/Polsat News, RMF FM, Fronda.pl

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