Na zacytowane słowa dziennikarz odpowiedział, że „UPA to nie faszyzm”. Sikorski odparł wtedy, że miała ona faszystowską ideologię. Dziennikarz odparł, że „Dmowski miał ją również”. Szef MSZ zamiast zaprzeczyć, powiedział wówczas:

„Dlatego jest tak kontrowersyjną postacią”.

Wypowiedź Sikorskiego skomentował między innymi Marcin Przydacz:

„Roman Dmowski był jednym z ojców naszej niepodległości i to także dzięki niemu powstała II Rzeczpospolita. Ma pomniki w Polsce, w tym także przy al. Szucha w Warszawie, tuż obok gmachu MSZ”.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP dodał, że:

„Brak stanowczej reakcji szefa polskiej dyplomacji na słowa ukraińskiego dziennikarza próbującego porównywać polskiego bohatera do zbrodniarzy UPA ocenić należy jak najgorzej”.

Podkreślił, że polska dyplomacja nie jest od atakowania za granicą naszych bohaterów. W kolejnym z wpisów stwierdził też:

„Tak, Pan Sikorski jest po prostu niedouczony. Nie wie tego, że ideologia faszystowska wykształciła się we Włoszech wiele lat po tym, gdy w Polsce zrodził się cały ruch narodowy i przyświecające mu ideę”.

Podsumował, że minister w kwestii historii Polski operuje zapewne wiedzą wyniesioną jeszcze z PRLowskiego liceum:

„Później już w Polsce się przecież nie kształcił. Może mieć inną wiedzę i umiejętności, jak na licencjata przystało, ale wiedzy o historii Polski najwyraźniejszym mu nieco brak. Nie przeszkadza mu to pewnie czuć się postacią wybitną i nietuzinkową”.

Tak, Pan Sikorski jest po prostu niedouczony. Nie wie tego, że ideologia faszystowska wykształciła się we Włoszech wiele lat po tym, gdy w Polsce zrodził się cały ruch narodowy i przyświecające mu ideę. Operuje wiedzą na temat historii Polski pewnie wyniesioną jeszcze z… — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) September 16, 2026