„Mistyczka” – opowieść o Alicji Lenczewskiej już w kinach!

„Mistyczka" opowiada historię Alicji Lenczewskiej, szczecińskiej nauczycielki, której życie zmieniło się po doświadczeniu duchowym. Film jest inspirowany jej biografią oraz osobistymi zapiskami, które po latach stały się znane szerszemu gronu odbiorców.

W roli Alicji Lenczewskiej występuje Dorota Chotecka. Aktorka pokazuje kolejne etapy przemiany bohaterki – od kobiety prowadzącej zwyczajne życie do osoby coraz głębiej zaangażowanej w życie duchowe.

Jedna z opinii zamieszczonych na Filmwebie szczególnie mocno podkreśla kreację aktorki: „Dorota Chotecka świetnie zagrała Lenczewską. Nie, nie zagrała, była nią!"

Na rolę aktorki zwracają uwagę także autorzy pierwszych recenzji. „Opoka" określiła postać Alicji w wykonaniu Choteckiej jako „fenomenalnie zagraną", podkreślając jej wiarygodność. Z kolei „Niedziela" zwróciła uwagę, że dzięki kreacji aktorki Lenczewska staje się postacią „bliższą, niemal namacalną".

Sama Dorota Chotecka w rozmowach o filmie podkreślała, że zależało jej na pokazaniu Lenczewskiej jako zwyczajnej kobiety, a nie wyłącznie jako postaci związanej z doświadczeniami mistycznymi.

„Nie była świętą, była normalnym człowiekiem, jak każdy z nas" – mówi aktorka.

Aktorka mówi również o znaczeniu historii Lenczewskiej dla współczesnych widzów.

„Co chciałabym przekazać widzom? Jeżeli szukają ludzie miłości, to ją odnajdą. Jeżeli chcą tej miłości, to ją będą mieli. Będą mieli i miłość, i nadzieję. Tylko nie zawsze szukają jej tam, gdzie powinni. Ale ona jest. I to mamy obiecane" – mówi.

W filmie, obok Doroty Choteckiej, występują m.in. Radosław Pazura, Sławomir Orzechowski, Filip Gurłacz, Daria Kalinchuk, Małgorzata Klara, Ewa Florczak i Magdalena Woźniak.

„Mistyczkę" można oglądać od 11 września w kinach w całej Polsce. Lista kin i informacje o filmie są dostępne na stronie: www.rafaelfilm.pl.