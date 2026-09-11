Trwa chaos w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Wbrew zabezpieczeniu wydanemu przez Trybunał Konstytucyjny, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek ogłosił wczoraj, że „Michał Sopiński definitywnie przestaje pełnić funkcję Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości”. W uczelni pojawił się następnie prof. Sławomir Cudak, mający przejąć obowiązki rektora-komendanta. Chciał wejść do gabinetu dra Michała Sopińskiego, ale jego działaniom sprzeciwili się pracownicy uczelni. Dziś prof. Cudak zjawił się ponownie, tym razem w asyście funkcjonariuszy policji.

Prezes PiS z kontrolą poselska

Na miejsce udał się prezes PiS Jarosław Kaczyński, który wraz z grupą posłów chce dokonać kontroli poselskiej. Wcześniej uniemożliwiono wejście do budynku posłowi Sebastianowi Kalecie.

- „To także próba z jednej strony sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna przed atakiem na Trybunał Konstytucyjny, a z drugiej strony - jest to sprawa związana z taktyką »krok po kroku«. Sądzę, że wymyślili sobie, żeby sprawdzić, jaka jest reakcja. Reakcja jest taka, jaką widzimy”

- powiedział prezes PiS.

Sytuację wokół AWS Jarosław Kaczyński określił jako „totalne bezprawie”.

- „Całe te rządy od 13 grudnia to drastyczne łamanie prawa i konstytucji, jeśli przyjąć, że obowiązują normy, które odnoszą się do demokracji, to można powiedzieć, że są wszystkie przesłanki do daleko idących reakcji ze strony tych, którzy mogą jeszcze zareagować”

- podkreślił.