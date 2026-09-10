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Polska

Co dalej z Mróz-Gorgoń? Odsunięta od zajęć dydaktycznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Czesław Zając przekazał, że choć prof. Barbara Mróz-Gogoń pozostaje formalnie pracownikiem tej uczelni, to została odsunięta od prowadzenia zajęć dydaktycznych do czasu wyjaśnienia sprawy związanek z przygotowanym przez nią raportem „Polaków portret własny”.

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Fot. screenshot: YouTube (MyGlogow)
Fot. screenshot: YouTube (MyGlogow)

Pod koniec sierpnia, niespełna miesiąc po powołaniu, prof. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała ze stanowiska pełnomocnika rządu ds. promocji marki Polska. To efekt burzy, jaką wywołały informacje na temat przygotowanego przez nią raportu „Polaków Portret Własny. Raport z badań DNA marki Polska”. Pełny absurdalnych błędów dokument prawdopodobnie został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Prezes Fundacji Marki Polska Think Tank jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. O jej obecną sytuację w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu dziennikarze PAP zapytali rektora tej uczelni.

- „Analizujemy tę sytuację, żeby wyjaśnić okoliczności, czy rzeczywiście doszło do złamania standardów rzetelności naukowej, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i regulacjami uczelni. Obecnie sprawa jest prowadzona przez rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich UEW - chociaż nie musi mieć związku z naruszeniem dyscypliny, ponieważ była to aktywność pozauczelniana. Dlatego nie przesądzamy, jaki będzie wynik”

- powiedział prof. Czesław Zając.

Dodał, że choć prof. Mróz-Gorgoń pozostaje pracownikiem uczelni, to do wyjaśnienia sprawy nie będzie prowadzić zajęć ze studentami.

- „Jako uczelnia podjęliśmy działania zgodnie z prawem i procedurą, zaoferowaliśmy też profesor Mróz-Gorgoń wsparcie psychologiczne”

- przekazał.

Źródło: PAP, Fronda.pl

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